In questo periodo di quarantena obbligata, che costringe milioni di persone in tutto il mondo alla quarantena obbligata come misura di contenimento per arginare la spaventosa diffusione del Coronavirus, una tra le sfide social che sta riscuotendo maggior successo è senza dubbio quella lanciata qualche giorno fa dal Getty Museum

Il museo situato a Los Angeles ha proposto ai suoi utenti di mettere in scena i dipinti famosi, aiutandosi semplicemente con quello che si può trovare nelle proprie case. La risposta è stata immediata e le persone hanno inondato i social media con le loro reinterpretazioni artistiche. L’iniziativa ha avuto talmente successo da essere stata riproposta anche da altri musei, come il Pinchuk Art Center di Kiev, in Ucraina, o dalla pagina Instagram Tussen Kunst en Quarantaine.

Si seguito vi presentiamo alcune delle opere più originali ricreate:

Carlo Saccomando