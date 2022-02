Gioco d’azzardo: una tendenza sempre più in rete

Come tutti noi sappiamo anche fin troppo bene, tra le maggiori entrate per le casse dello Stato Italiano c’è di sicuro il gioco d’azzardo. Ovviamente stiamo parlando di quello regolamentato e certificato perché, purtroppo, il fenomeno di quello “clandestino” è ancora presente ed è davvero difficile da arginare soprattutto se questo si sposta online.

Una tendenza, quella del gioco d’azzardo in rete, che è diventata sempre più presente per due motivi principali. Il primo riguarda la normale evoluzione che sta continuando ad avere Internet per la quale è possibile lavorare, giocare, informarsi, fare acquisti e tanto altro ancora comodamente da casa propria oppure in giro grazie ad un tablet oppure ad uno smartphone.

Il secondo, invece, riguarda la comparsa sulla faccia del mondo della pandemia da Covid–19. Un autentico tsunami che, a partire dalla sua comparsa nella primavera del 2020, ha portato morti, sofferenze e difficoltà a livello economico, sociale e politico in ogni angolo del globo. Una pandemia con la quale, ancora nel 2022, si stanno facendo i conti, ma sembra che all’orizzonte vi siano notizie più rincuoranti.

Ad ogni modo, una delle prime misure prese dal governo italiano per contrastare la piaga del Covid e ridurre al minimo i contagi è stato il tanto discusso lockdown, o quarantena se preferite, dove moltissime persone si sono trovate a passare molte più ore in casa rispetto al solito. Dopo lo smartworking, i flashmob, le serie TV viste e riviste e le pizze fatte in casa, ai giocatori d’azzardo non è dunque rimasto altro da fare che spostare le loro giocate online.

Questo è durato praticamente fino all’estate del 2021 quando i casinò, gli ippodromi, le sale bingo ed altri luoghi simili hanno riaperto dopo più di un anno di chiusura forzata ed ingenti perdite economiche sia per i gestori che per i loro dipendenti.

Volendo parlare un po’ più di numeri vi riportiamo uno stralcio dell’intervista fatta al sociologo e filosofo italiano Maurizio Fiasco che, in veste di esperto del gioco d’azzardo, ha fatto recentemente: “nel periodo del lockdown, il gioco d’azzardo online è ancora aumentato perché non soggetto alle restrizioni, come invece è toccato a quello “fisico”. E così, a fine 2020 il bilancio dell’online è circa di 44 miliardi, al lordo. Tutt’altro è accaduto al gioco cosiddetto “terrestre”: è diminuito di più della metà, scendendo sui 25-26 miliardi”.

Tra le indagini fatte è poi emerso che il fenomeno sta interessando sempre di più i giovani tra i 14 ed i 19 anni di età e che i giocatori maschi sono maggiormente propensi a scommettere cifre più alte rispetto alle giocatrici femmine.

Inoltre, fra i trend di scommessa e di gioco, sembrano aver trionfato le carte, le slot machine, le scommesse sportive (incluse quelle ippiche come quelle su questa pagina), le varie lotterie, le scommesse virtuali e così via.

In conclusione possiamo dire che il fenomeno è in costante espansione e che, anche se si tornerà alla normalità, è molto probabile che una grande fetta di giocatori e giocatrici rimarrà “fedele” all’online.