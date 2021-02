Oggi 5 febbraio si celebra la Giornata dei calzini spaiati, un’iniziativa nata anni fa con lo scopo di sensibilizzare non solo gli adulti ma anche i bambini sulle diversità e sull’autismo. La scelta dei calzini non é casuale, perché i calzini possono essere corti, lunghi, colorati, tinta unita, a strisce e ben identificano le diversità, sebbene restino sempre calzini, e dunque la sostanza non cambi.

L’idea é nata proprio dalla mente dei dei bambini della Scuola Primaria di Terzo di Aquileia e promossa dalla maestra Sabrina, lo scopo proprio quello insito nei calzini stessi, ossia nonostante le diversità siamo tutti uguali. La giornata dei calzini spaiati é vissuta e soprattutto sentita in molte scuole, dall’infanzia fino alle scuole secondarie, un bel modo per parlare e confrontarsi sul tema delle diversità e soprattutto su quello dell’inclusione.

Giornata dei calzini spaiati, come partecipare?

Partendo dal fatto che quasi certamente non sarà difficile trovare in casa dei calzini spaiati, giacché spesso é un problema di tutti quello di trovarsi senza un calzino, magari perché ‘se l’é mangiato la lavatrice’, il gesto da compiere é molto semplice, per una volta non dobbiamo impazzire a ritrovare quello perso, ma anzi indossarne due diversi.

I calzini rappresentano come dicevamo in apertura una metafora, sebbene diversi per forma, colore, dimensione o lunghezza, restano sempre e solo calzini, allo stesso modo con questa giornata si intende sensibilizzare soprattutto i bambini ad avere uno sguardo ‘diverso’ sulle diversità appunto. Indossando calzini spaiati la diversità ci farà diventare tutti uguali e simbolicamente andrà a sostegno della campagna di sensibilizzazione della diversità e dell’autismo.

Aderire é molto semplice, basta dare sfogo alla propria creatività, indossare calzini colorati differenti, magari di lunghezza diversa e fare una foto e pubblicarla sul proprio profilo Facebook o Instagram taggando @autismoParoleperdirlo. L’invito non é solo rivolto ad asili e scuole, ma anche ad adulti, ricordo ad esempio la foto fatta lo scorso anno in palestra nel corso della sessione di Yoga. Un momento bello, di condivisione, di allegria che racchiude un messaggio importante.

Giornata calzini spaiati, scopo: l’accettazione dell’altro da sé

Chiaro che il gesto simpatico, colorato, divertente affinché resti nella mente dei più piccoli e possa loro passare in modo semplice il messaggio visivo sulla diversità, racchiude in sé un’iniziativa davvero molto importante.

Non si tratta solo di moda e tendenza, ma é una giornata importante per sensibilizzare sul rispetto reciproco, la solidarietà, sull’accettazione dell’altro da sé e sull’importanza dell’inclusione. Il fatto di non sentirsi soli ed esclusi specie in un momento delicato come quello che stiamo vivendo ha anche una valenza più forte quest’anno. Un modo singolare per rimarcare come sia importante non sentirsi mai esclusi , la metafora del calzino rende bene, perché il senso di chi é afflitto dalla solitudine e dall’esclusione dal gruppo é simile a quella di un calzino che ‘ha perso il compagno ‘, sensazione di smarrimento e di alienazione. Tra gli hashtag da usare, #calzinispaiati2021, forza dunque indossate due calzini spaiati e postate la foto sui social.