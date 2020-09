Giornata Mondiale del rinoceronte, il Wwf: 13 piccoli nati grazie al nostro progetto

Il 22 settembre si celebra in tutto il mondo la “World Rhino Day“, ovvero la Giornata mondiale del rinoceronte, e in questa speciale occasione il Wwf ha annunciato la nascita di almeno 13 piccoli rinoceronti nati grazie al progetto dedicato alla reintroduzione dei rinoceronti neri in territori come il Sud Africa e il Malawi, da cui erano già scomparsi o stanno scomparendo.

Due dei nuovi nati nel 2020 sono di seconda generazione, il che significa che le loro nonne erano tra gli esemplari che sono stati trasferiti per creare nuove popolazioni e dare un futuro alla specie. L’organizzazione internazionale per la protezione degli animali ha sottolineato come il progetto sia stato avviato da circa 20 anni, grazie a un’importante collaborazione con Kzn Wildlife, altra organizzazione governativa responsabile della manutenzione delle aree di conservazione della fauna selvatica e della biodiversità nella provincia di Kwa-ulu-Natal, in Sudafrica.

«Il nostro obiettivo è quello di salvare i rinoceronti dall’estinzione aumentando i territori protetti e il numero di popolazioni. Il viaggio che abbiamo iniziato è stato lungo e pieno di difficoltà, ma anche ricco di risultati straordinari, come quello che festeggiamo oggi. Insieme a noi hanno lavorato diversi partner e possiamo dire che è stato un vero lavoro di squadra. Complessivamente lavoriamo con 13 siti partner che ospitano complessivamente circa 270 rinoceronti neri», ha dichiarato Jacques Flamand, responsabile del progetto Wwf.

Attualmente nel mondo sono presenti circa 5.500 rinoceronti, un numero che testimonia un importante aumento avvenuto nel giro di qualche decennio: solo 25 anni fa si contavano meno di 2.500 individui. I progetti di traslocazione che portano i rinoceronti in aree protette da cui erano scomparsi o stanno scomparendo, creando di fatto nuove popolazioni, sono cruciali per dare un futuro a questi straordinari animali.

Il Wwf sta continuando a portare avanti questa e molte altre campagne a tutela dei rinoceronti, le cui specifiche sono disponibili all’indirizzo wwf.it/sostienirinoceronte .

