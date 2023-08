Gita in barca a Imperia fa scoprire Liguria inedita

IMPERIA – L’Italia in questi giorni centrali di agosto offre una miriade di possibilità per coniugare cultura, scoperte e divertimento. Una proposta interessante e concretamente rivolta alla scoperta dell’ambiente marino è un particolare tour in barca denominato “Navigando sotto le logge imperiesi” proposto dal Circolo Borgo Cappuccini. E’ un’iniziativa completamente gratuita, rivolta a tutti, che in questa XIV edizione ha avuto un’anteprima oggi, sabato 12 agosto con una prima gita svolta in mattinata e che ha permesso ad oltre 270 persone di scoprire i segreti del Mar Ligure e la funzione storica delle Torri Saracene. Le gite in barca sono state guidate da un grande esperto di mare, Marino Ricci, che da 36 anni è presidente del Circolo Borgo Capuccini di cui è anche fondatore; appassionati e famiglie hanno preso posto su una decina di imbarcazioni, messe a disposizione da diversi soci del sodalizio. “Siamo molto soddisfatti della risposta avuta dai cittadini – afferma Marino Ricci – Ci fa piacere informare le persone interessate al nostro territorio e concorrere a farlo conoscere e farlo apprezzare maggiormente”

Costiera imperiese by night

Il clou della gita in barca avverrà domenica sera, a partire dalle 21, quando i partecipanti (bisogna presentarsi all’ingresso del circolo e aspettare il proprio turno) potranno compiere la suggestiva esperienza di ammirare dal mare la costiera imperiese illuminata nella notte.

Il presidente Marino Ricci (secondo da sinistra) con alcuni altri componenti del direttivo del Circolo Borgo Cappuccini

Il Circolo Borgo Cappuccini è noto per la sua intensa attività sociale e divulgativa, con iniziative rivolte sia ai bambini e ai ragazzi che ai pescatori e agli appassionati delle immersioni. Per questi ultimi domenica 20 agosto vi sarà l’iniziativa “Prova l’emozione di respirare sott’acqua”, una sorta di battesimo per aspiranti subacquei. Anche questo evento è gratuito.