Giuseppe Conte canta “Torno a casa”, parodia della hit dei Måneskin

Oggi è il giorno di Mario Draghi, all’ex numero uno della Bce il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha conferito l’incarico di formare un nuovo governo. Incarico che il professore si è riservato di accettare.

Nonostante questo sia momento particolarmente delicato della storia della Repubblica italiana, sia per la precaria stabilità politica di questa legislatura, la diciottesima per la precisione, che per la grave crisi sanitaria ed economica legata alla diffusione del Covid, il canale YouTube ‘Musica Ignorante‘, presente anche su Instagram e su Telegram, ha deciso di riderci su ironizzando sull’addio del premier dimissionario.

In quest’ultimo video Giuseppe Conte canta ‘Torno a casa‘, parodia musicale sulle note di ‘Torna A Casa‘ dei Måneskin, brano del 2018 estratto dall’album Il ballo della vita.