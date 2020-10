Gli AC/DC tornano in scena con il nuovo attesissimo album “Power Up”

Gli AC/DC, una delle più influenti rock band di tutti i tempi con oltre 200 milioni di album venduti in tutto il mondo, tornano sulla scena musicale con un nuovo album intitolato “Power Up“, in uscita il 13 novembre. Si tratta del diciassettesimo disco della leggendaria band, a sei anni dall’uscita di “Rock Or Bust” (2014).

Il nuovo lavoro, composto da dodici tracce, è anticipato dal singolo “Shot In The Dark“, già disponibile in digitale, che vede di nuovo insieme Angus Young (chitarra solista), unico membro della band presente sin dalla nascita del gruppo (1973), Brian Johnson (voce), Cliff Williams (basso), Phil Rudd (batteria) e Stevie Young (chitarra ritmica).

Per “Power Up“, gli AC/DC hanno richiamato il celebre produttore Brendan O’Brien che aveva già lavorato in “Black Ice” (2008) e “Rock Or Bust” (2014). L’album uscirà in diversi formati: digitale, CD standard, Deluxe limited edition e 5 versioni di vinile (nero, giallo, rosso trasparente e opaco, picture disc). Nella deluxe – limited edition, premendo un bottone a lato della special box si illuminerà il logo AC/DC mentre gli altoparlanti integrati faranno partire “Shot In The Dark“. Il cofanetto include un booklet di 20 pagine e un cavo di alimentazione USB che permette di ricaricare la scatola.

TRACKLIST “Power Up”

Realize Rejection Shot In The Dark Through The Mists Of Time Kick You When You’re Down Witch’s Spell Demon Fire Wild Reputation No Man’s Land Systems Down Money Shot Code Red

La leggenda “rock” degli AC/DC continua

Con 40 anni di leggendaria carriera alle spalle la rock band continua a riempire gli stadi di tutto il mondo, vendendo ogni anno milioni di dischi e generando miliardi di streaming! “Back in Black”, doppio disco di diamante, è stato definito «bestselling album by any band ever» e «third bestselling album by any artist» con oltre 50 milioni di copie vendute. Sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame® nel 2003. Nel 2010 hanno vinto il loro primo GRAMMY Award nella categoria “Best Hard Rock Performance” per “War Machine”.

Gli AC/DC ricordano Eddie Van Halen

La rock band ha inoltre pubblicato un accorato post su Twitter nel quale ha reso omaggio a Eddie Van Halen, leggendario chitarrista dei Van Halen, morto martedì 6 ottobre, a 65 anni, per un cancro ai polmoni. Il messaggio è firmato a nome di Angus Young : “Eddie era un prodigio della chitarra, il suo modo di suonare pura magia. Per il mondo della musica era un dono speciale. Per quelli di noi che hanno avuto la fortunati di incontrarlo era una persona molto speciale. Lascia un enorme vuoto in molti cuori. Alla famiglia Van Halen le mie più sentite condoglianze”.

Carlo Saccomando