Gli squali fanno festa: oggi è la loro giornata mondiale

Oggi gli squali fanno festa. Infatti il 14 luglio è la giornata mondiale a loro dedicata.

In una nota il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa afferma “E’ un appuntamento che ci permette di aprire una riflessione sul ruolo fondamentale che questi animali, di cui contiamo centinaia di specie diverse molte delle quali a rischio di estinzione, hanno per l’equilibrio dell’ecosistema marino, nonché per il settore dell’ecoturismo legato alla loro osservazione”.

Pertanto serve tenere alta l’attenzione per impedire il dilagare di fenomeni come la pesca illegale nel Mediterraneo. A questo proposito il Ministro Costa ammonisce “Bisogna contrastare il mercato legato alla vendita destinata al consumo alimentare” e poi si apre ad una riflessione di carattere più generale

“È anche la giornata giusta per ricordare l’importanza della lotta all’inquinamento marino, dove il pericolo è rappresentato dalle gigantesche reti fantasma abbandonate nei fondali del Mediterraneo”.

Si ha notizia che nei giorni scorsi la Guardia Costiera ne ha recuperata una lunga 70 metri sul fondale nello specchio d’acqua tra Sant’Andrea e le Formiche della Zanca, all’Elba. “Faccio un invito ai pescherecci è a non abbandonarle nei fondali marini”, conclude il Ministro dell’Ambiente.