Google Maps festeggia 15 anni: arrivano cinque nuove sezioni

NEW YORK. Google Maps festeggia 15 anni e si rinnova inserendo cinque nuove sezioni (esplora, tragitto, salvati, contributi e novità) per osservare ed esplorare il mondo. La popolare applicazione per le mappe fu lanciata l’8 febbraio 2005 solo per i computer, attualmente conta oltre 1 miliardo di utenti attivi mensili e dà informazioni non solo sui percorsi ma anche sui ristoranti, di lavoro, si possono leggere recensioni da tutto il mondo. Sono stati mappati oltre 220 paesi e territori nel mondo e ogni giorno gli utenti producono oltre 20 milioni di contributi.

Da oggi, dunque l’app di Google Maps è rinnovata con cinque nuove schede di accesso sia su dispositivi con sistema operativo Android sia su iOS. “Il mondo è in continua evoluzione – spiega in un post ufficiale Jen Fitzpatrick, Senior Vice President di Google Maps -. Vengono aggiunte nuove strade, i percorsi degli autobus vengono modificati e le catastrofi naturali modificano i percorsi accessibili. Ecco perché una mappa deve essere aggiornata, completa e accurata. Le principali scoperte dell’intelligenza artificiale hanno trasformato il nostro approccio alla creazione di mappe, aiutandoci a portare più rapidamente mappe e informazioni locali di alta qualità in più parti del mondo“.