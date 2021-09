Green Pass, obbligo per scuola e trasporti

Il Green pass a partire dal settembre sarà obbligatorio in tutta Italia senza distinzione di colore regionale, per prendere il treno ad alta velocità, gli intercity e i treni a lunga e media percorrenza ai treni che viaggiano di notte, ai bus di linea che collegano differenti regioni e quelli a noleggio con conducente. Sempre da primo giorno di settembre la capienza delle carrozze sarà aumentata all’80%. Non è obbligatorio esibire il pass su bus, tram, metropolitane e su tutti i mezzi del trasporto locale.

Green pass su traghetti e aerei

Certificazione verde per navi e traghetti a lunga e media percorrenza, e su mezzi di trasporto che fanno da spola tra due regioni, con l’unica eccezione il battello che attraversa lo Stretto di Messina e che collega la Calabria con la Sicilia.

Per chi decide di viaggiare in aereo, su ogni volo deve essere presentato il Green pass senza distinzione tra tratte brevi e locali.

Green pass QR code

Scuola e università

Vietato l’ingresso a scuola per tutto il personale scolastico dai bidelli agli insegnanti che non hanno il certificato. In mancanza di certificazione, dopo cinque giorni di assenza non giustificata, scatterà la sospensione, senza stipendio. I presidi attendono comunque l’avvio della piattaforma digitale che consenta ai ministeri della Salute e dell’Istruzione di scambiarsi le informazioni sulle avvenute vaccinazioni. Obbligo per gli studenti universitari, chi ne è sprovvisto seguirà le lezioni a distanza. Per gli alunni delle scuole non è necessario il pass, questi potranno tamponarsi a prezzo calmierato ( 8 euro per gli under 18, 15 per gli altri) fino al 30 settembre.

Quando si ottiene la certificazione verde e chi ne è esente

La certificazione la si ottiene dopo aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti al test , o ancora essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti.

Sono esenti dal Green pass: i bambini sotto i 12 anni, chi ha motivi di salute sulla base di idonea certificazione medica; i cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. Multe dai 400 ai mille euro per chi deve esibirlo e ne è sprovvisto.