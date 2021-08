Come ottenere il Green pass dopo il vaccino

Non è difficile ottenere la Certificazione verde COVID-19 sul cellulare o stampabile su carta rilasciata in Italia dal Ministero della Salute in formato digitale e stampabile proprio per andare incontro alle esigenze di tutti i cittadini. Innanzitutto la disponibilità del Green Pass viene comunicato tramite email o SMS inviati insieme ad con un codice chiamato AUTHCODE per scaricarla. Un codice che è fondamentale per avere la certificazione verde.

Canali digitali

Tra le modalità digitali sono da segnalare le due APP, la prima è Immuni dove è stata inserita la funzione per poter scaricare il Green Pass semplicemente inserendo il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria e AUTHCODE ricevuto via email o SMS.

La seconda App è IO e può essere utilizzata da tutti gli utenti che hanno effettuato l’accesso con la propria identità digitale (SPID/CIE) e che potranno visualizzare la propria Certificazione direttamente dal messaggio.

Tra i canali digitali anche il Sito del ministero, accedendo sempre con l’identità digitale (SPID/CIE) oppure inserendo il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria o il documento d’identità e l’AUTHCODE ricevuto via email o SMS.

Altro modo è accedere al proprio Fascicolo sanitario elettronico, con le modalità previste nella Regione dove è stato effettuato il vaccino. Anche in questo caso si può avere il certificato in formato digitale o stampabile in PDF.

In caso di difficoltà ad accedere ai canali digitali

Chi avesse dei problemi a muoversi in ambito digitale può rivolgersi al proprio medico pediatra o al farmacista, che potranno recuperare la Certificazione e consegnarla al richiedente cartaceo o digitale grazie al Sistema Tessera Sanitaria una volta che il paziente fornisce il codice fiscale e i dati della tessera e il codice ricevuto via mail o con Sms.