Honduras, scontri nel carcere fra gang rivali è di 19 morti il bilancio

TEGUCIGALPA. Secondo La Voz de Honduras, le violenze sarebbero legate a tensioni tra bande rivali. Secondo il quotidiano La Prensa, gli scontri sono esplosi nella caffetteria del carcere. Almeno 19 persone sono morte in seguito a nuovi scontri in carcere in Honduras. Lo riporta una fonte di polizia.

Appena due giorni fa 18 persone erano rimaste vittime di scontri simili a Tela, nel dipartimento costiero di Atlantida. Negli ultimi mesi ci sono stati diversi episodi di violenza nelle carceri honduregne. Composto da circa 30 carceri, il sistema penitenziario del Paese è al collasso: ospita circa 22 mila detenuti quando la sua capienza è di 8 mila, e meno della metà dei reclusi è ancora in attesa di sentenza. Per affrontare l’emergenza, il governo ha deciso l’istituzione di una giunta apposita, che prenderà il controllo del sistema penitenziario.