I giovani e i big del prossimo Festival di Sanremo

Sono cinque gli artisti che durante la trasmissione “Sanremo Giovani”, condotta dal presentatore Amadeus, si sono aggiudicati la convocazione all’Ariston. Si tratta di Leo Gassmann (con Va bene così), Fadi (Due noi), Marco Sentieri (Billy Blu), Fasma (Per sentirmi vivo), ed Eugenio in via di Gioia (Tsunami). A loro si aggiungono, da Area Sanremo, Gabriella Martinelli e Lula (Il gigante d’acciaio, dedicata a Taranto e alle vicende dell’ex Ilva) e Matteo Faustini (Nel bene e nel male), oltre alla giovanissima Tecla Insolia, vincitrice di Sanremo Young.

Confermata la presenza al prossimo 70esimo Festival di Sanremo, in onda dal 4 all’8 febbraio 2020 su Rai1, del cantautore Tiziano Ferro: “Ne abbiamo cominciato a parlare, e sicuramente canterà. Il resto vedremo”, ha detto Amadeus. Inoltre, riguardo la presenza delle donne al suo fianco, il conduttore ha ammesso che gli piacerebbe averne almeno due a sera, di diversa età e provenienza “per raccontare storie che rappresentino le donne”, ma, al momento, il nome è ancora top secret.

Tra i big scelti per partecipare al festival della canzone italiana potrebbero esserci Anastasio, Giordana Angi, Fred De Palma, Diodato, Elodie, Giusy Ferreri, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Paolo Jannacci, Achille Lauro, Levante, Marco Masini, Piero Pelù, i Pinguini Tattici Nucleari, Francesco Renga, e Alberto Urso.