I segreti del bud sex? La nuova tendenza sessuale degli uomini etero

Sappiamo molte cose sulle pratiche sessuali che circolano, siamo adulti e vaccinati – in questo periodo soprattutto – ma scommetterei volentieri qualcosa rispetto alla percentuale di amici che conosce il bud sex.

Iniziamo col dire che i protagonisti sono due uomini. Quindi una questione tra omosessuali: sbagliato. Il bud sex accade tra due eterosessuali che decidono di intrattenersi sessualmente.

Qual è la differenza tra omosessualità, bisessualità e bud sex?

Facciamo un esempio: tutti noi abbiamo visto il film I segreti di Brokeback Mountain: ecco, quello può essere riconosciuto come Bud sex. Negli Stati Uniti è stato definito una moda, dal New York Magazine, ma non sembra voglia durare il tempo di una sfilata.

Tutto sta nel suo nome: Bud significa proprio tizio, tipo, amico, ma con quel senso di confidenza che trasmette anche solo pronunciarlo. Sex significa sesso, su questo non ci piove.

Tony Silva, sociologo della Northwest University dell’Oregon ha spigato con dovizia di particolari di cosa si tratta: “Constructing Normative Masculinity among rural straight men that have sex with men.” Cioè accade che uomini etero in genere residenti in zone rurali, pur avendo moglie, figli e non dichiarandosi gay, intrattengono relazioni sessuali con altri maschi etero. Sembra quasi un richiamo della natura, come se vivere tra campi e/o montagne portasse questi uomini ad una pratica sessuale che dichiarano senza remore, rimane fine a se stesso.

Scena tratta dal film “I segreti di Brokeback Mountain” (Wikipedia)

Siamo quindi portati a pensare che sia una di quelle situazioni in cui gli ormoni al massimo della propria potenza, quindi in giovane età, possano causare una scelta sessuale di questo tipo. Anche qui siamo fuori strada. Sempre Silva spiega che l’età presa in considerazione è varia ma l’asticella si alza – scusate l’uso del termine – soprattutto sopra i 50 anni.

Altro cliché sembra sostenere che sia solo una questione rurale quando invece si è appurato che capita pure ad uomini che vivono nelle grandi metropoli, quindi bisogna fare un passo indietro.

Ci può venire in aiuto Jane Ward, scrittrice e professoressa all’Università della California Riverside. Ben prima di Silva aveva fatto uno studio approfondito su quegli uomini etero che si intrattenevano sessualmente con altri maschi ma non erano agricoltori e nemmeno gay. Infatti il suo studio che diventò un libro si chiamava Not gay: Sex between Straight white men, cioè Non gay: sesso tra uomini bianchi veri, dove Straight indica puro, reale, maschio.

Stiamo facendo confusione?

Forse un po’, perché siamo abituati a definire bisex chi pratica sesso con entrambi i generi e per noi potrebbe bastare. Ma non è così. La Ward sostiene che la virilità di maschi etero che fanno sesso con altri maschi etero risulta rafforzata, è solo un modo di esprimersi differente, dando il via libera a pulsioni sessuali che non possono palesarsi all’interno di una normale vita di coppia etero. La questione, continua la Ward, si complica quando dal mero rapporto sessuale si scivola contro volontà nel sentimento, anche per chi pratica bud sex. Ma qui entriamo in un discorso molto più complesso.

Unica certezza fra tutte

Alla base di ogni relazione sessuale esistono infinite sfumature – non solo di grigio – che sottolineano ancora una volta quanto sia difficile comprendere i comportamenti umani senza l’uso di alcuna etichetta e giudizio.