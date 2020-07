Il Covid-19 a macchia di leopardo fra Argentina e Giappone

L’Argentina ha registrato un record giornaliero di casi di coronavirus per il secondo giorno consecutivo con 5.782 contagi ieri dopo i 5.344 di martedì: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn.

Il nuovo dato porta il bilancio complessivo dei casi nel Paese a quota 141.900. I morti sono stati 98 nelle ultime 24 ore, per un totale di 2.588. Il Giappone ha registrato un record di 796 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn.

Il nuovo dato porta il bilancio complessivo dei contagi nel Paese a quota 27.741, inclusi i 712 casi diagnosticati sulla nave da crociera Diamond Princess. Allo stesso tempo è morta in Giappone un’altra persona a causa del virus, un decesso che porta il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a quota 1.003. Per quanto riguarda Tokyo, ieri la capitale ha registrato 238 nuovi casi di coronavirus.