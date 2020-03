Il fuorionda di Mattarella: “Giovanni, neanche io vado dal barbiere”

Sta spopolando sul web un simpatico fuorionda del presidente Sergio Mattarella: nel video, probabilmente pubblicato dal Quirinale su YouTube per sbaglio, si vede il presidente della Repubblica, impegnato nel discorso agli italiani, fermarsi per un piccolo problema alla voce.

Durante lo stop una voce fuoricampo, probabilmente quella di un cameraman, fa notare al presidente un ciuffo fuori posto che prontamente risponde: “Eh Giovanni, non vado dal barbiere neanche io… questa volta non lo ripetiamo più”. Mattarella si fermerà una seconda volta per un altro piccolo intoppo.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

In questi piccoli errori traspare una grande umanità e normalità, quasi a simboleggiare che in questa situazione “siamo tutti sulla stessa barca“, compresa la più alta carica dello Stato. Secondo qualcuno potrebbe addirittura essere definito uno dei momenti “più carichi d’umanità e di verità della storia della Repubblica.“

Norbert Ciuccariello