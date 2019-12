Il ministro Fioramonti si è dimesso, il Governo perde i pezzi

ROMA. Finisce male il 2019 per il “Giuseppi” Conte bis… Lorenzo Fioramonti ha consegnato la lettera di dimissioni al premier Giuseppe Conte. Il ministro dell’Istruzione nelle ultime settimane aveva più volte lamentato la mancanza di fondi per la scuola e l’università in manovra.

Ma se Atene piange Sparta non ride e i mal di pancia interessano anche il movimento 5 stelle…

Secondo quanto riferiscono diverse fonti di maggioranza, Fioramonti potrebbe lasciare M5s per fondare un gruppo parlamentare autonomo ma ‘filogovernativo’, come embrione di un nuovo soggetto politico. I 5 stelle rischiano di vedersi implodere in vari gruppi e gruppetti al di fuori della sfera grillina sempre più caotica come galassia, ed in più a breve ci sarà da vedere come finirà il caso Paragone e la fuori uscita di deputati e senatori verso la Lega.