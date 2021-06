Il museo della musica unico e particolare di Recanati

A Recanati è stato inaugurato un museo molto particolare, il MUM, Museo della Musica. Questo spazio espositivo, che verrà poi arricchito nel tempo con tutti i temi legati alla musica e agli aspetti ad essa connessi del passato e del presente, ha reso Recanati la prima città ad avere una sound identity ed un logo sonoro.

Il museo è composto da quattro sezioni dedicate sia agli strumenti musicali, che alle loro aziende produttrici recanatesi, famose in tutto il mondo. In ogni sezione è presente una teca espositiva esperienziale tattile, grazie a cui è possibile entrare nel cuore degli strumenti musicali. Una postazione multimediale permette ai visitatori di comprendere l’evoluzione degli strumenti e a collegarli all’azienda produttrice recanatese.

L’ultima parte del MUM è dedicata alla didattica e alle attività operative dello spazio museale ed è dotata di postazioni e apparati multimediali dove è possibile svolgere presentazioni ed approfondimenti, grazie ad un’area riservata alle esposizioni temporanee. Il percorso è chiuso da un’innovativa sala d’ascolto immersiva dove mono, stereo, multitraccia e spaziale conducono il visitatore all’ascolto delle particolarità sonore della musica.

L’inaugurazione è avvenuta ieri, martedì 29 giugno, con una cerimonia a cui hanno partecipato il Sindaco di Recanati, l’Assessora alla cultura, l’intera giunta recanatese, il Consigliere regionale e tanti musicisti. Il MUM è frutto di un accordo tra il Comune di Recanati e la Regione Marche, la sua realizzazione è stata possibile grazie ai Fondi Europei e all’Art Bonus, a cui hanno aderito diverse aziende recanatesi.

Il logo del Museo della Musica di Recanati

Indirizzo, orari di apertura e info sui biglietti

Il Museo si trova presso il Teatro Persiani di via Cavour a Recanati, è aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Come previsto dal protocollo anti-Covid l’ingresso al museo è contingentato e potranno accedere contemporaneamente un numero massimo di 25 persone per visita, della durata di 30 minuti.

È obbligatorio indossare la mascherina e prima di accedere allo spazio espositivo verrà misurata la temperatura corporea, che dovrà essere inferiore a 37,5 gradi.

Il prezzo del biglietto intero è di € 9,50, mentre sono previsti due tipologie di biglietto ridotto. Per ricevere ulteriori informazioni e acquistare i biglietti online è possibile consultare il sito ufficiale cliccando qui.

Carlotta P.