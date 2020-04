Il nuovo fenomeno musicale italiano si chiama ‘Fake’, ma è autentico

In pochi si aspettavano un esordio col botto per la giovane band milanese ‘Fake‘ composta da Fabrizio Bolpagni, Luca Ferrara e Mattia Missaglia. Ad affermarlo non è semplicemente un giudizio di carattere personale bensì numeri incontrovertibili che attestano oltre 1.000.000 di visualizzazioni del video live su Facebook e oltre 100.000 del videoclip del singolo “Così” su Youtube.

“Con la speranza che ciò che sta accadendo in Italia e nel mondo finisca presto. Abbiamo bisogno di ripartire tutti con il sole sulla pelle e l’estate anche d’inverno“, questo il commento della band sul difficile momento che sta vivendo il Paese e il mondo intero.

La storia dei Fake comincia subito dopo la fine di un’altra band, quella dei Thema, di cui fanno parte Luca Ferrara e Mattia Missaglia che nel 2019 decidono lasciare il gruppo e intraprendere un nuovo progetto. I due cominciano così la ricerca di una voce che possa incastrarsi con le loro idee musicali e dare vita al trio a cui stanno pensando. L’incontro con l’attuale frontman avviene grazie all’intervento di Vlady Tosetto, che segnala all’autore e direttore artistico della band, Francesco Ciccotti, il video di un promettente cantante che interpreta cover: da quel momento inizia ufficialmente la storia della band.

La scelta del nome Fake crea inizialmente alcune perplessità per il rischio di fraintendimento ma in poco tempo si trasforma nel marchio che ognuno dei tre musicisti sente sulla propria pelle. “Più una persona è vera e sincera, più rischia di sembrare falsa proprio perché nessuno è più abituato alla verità”, questo è il motivo principale per il quale hanno scelto di chiamare il gruppo in questo modo.

Il videoclip del brano Così, per la regia di Antonio Zappadu, è stato girato a Milano.

I tre dopo il successo raggiunto con il singolo “Così“, brano presente da oltre un mese nelle principali classifiche radiofoniche,hanno commentato: “Siamo davvero felici che le persone stiano apprezzando il nostro primo singolo e che si siano appassionate, in modo particolare, alla versione ‘live’ ognuno da casa propria. Di certo non ci aspettavamo più di 1 milione di visualizzazioni e circa 1.000 condivisioni in due settimane. Adesso dobbiamo solo lavorare sul nuovo singolo che uscirà tra fine aprile e i primi di maggio“.

Carlo Saccomando