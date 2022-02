Il passatempo preferito in Italia è il casinò online

Negli ultimi anni, il casinò online è diventato un luogo di ritrovo non solo di esperti in materia, ma anche di tanti giocatori a livello amatoriale che sperano sì di vincere, ma cercando più che altro un modo per passare il tempo. Le cifre che vengono puntate all’interno dei casinò italiani virtuali sono per lo più modeste e piuttosto ripetute nel tempo.

Questa tendenza indica che il giocatore medio non ha intenzione di spendere molti soldi, si aspetta qualche vincita nella norma e cerca più che altro di andare a pari, trascorrendo un po’ di tempo, nei momenti di noia all’interno della sua giornata.

Andiamo a scoprire insieme quali sono i giochi che gli italiani prediligono sulle diverse piattaforme di casinò online.

Il fascino della roulette

La roulette è sicuramente la regina del tavolo verde. Garantisce un approccio facile e intuitivo anche per chi è alle prime armi, ma permette, allo stesso tempo, di sviluppare delle strategie molto efficaci per i giocatori costanti e in cerca di una sicurezza in più per quanto riguarda le vittorie.

Non lasciatevi ingannare, pensando che si tratti solo ed esclusivamente di fortuna. Certo, ci vuole anche quella, ma esiste una strategia ben precisa che i giocatori abituali tendono a seguire.

Per ottenere risultati convincenti dovete essere bravini in matematica, poiché, alcune delle tattiche, fanno riferimento alle operazioni di base dell’aritmetica, ovvero: l’addizione, la sottrazione, la divisione e, se vi sentite dei pionieri, potreste anche introdurre la moltiplicazione!

Il tavolo da poker

L’adrenalina scorre potente attorno al tavolo da poker e, anche se non potete vedere in faccia il vostro avversario, sarete in grado di capire se quello che sta attuando con un rilancio clamoroso sia un bluff o meno.

Ci sono diversi giochi legati al poker, ma quello che probabilmente ha saputo conquistare i giocatori di tutto il mondo è la variante del Texas Hold’em che potrete trovare anche nei cataloghi dei videogiochi di varie console. La particolarità consiste nelle scommesse a più riprese che possono far pendere l’ago della bilancia a vostro favore, a seconda della carta che sarà scoperta sul tavolo.

Particolarmente ghiotti sono i tornei, dato che permettono di accedere con una quota di iscrizione piuttosto esigua, ma offrono un montepremi di tutto rispetto, in particolare per quei giocatori che saranno in grado di piazzarsi alle primissime posizioni.

Se non siete degli spendaccioni, sappiate che potrete passare tranquillamente un pomeriggio intero ad un tavolo da poker con ciò che spendereste per un caffè.

Tutti gli altri giochi

Oltre alla roulette e al poker ci sono tantissimi altri giochi a disposizione dei fan dei casinò online. Le slot machine si presentano con i loro colori e i loro suoni e offrono buone possibilità di vincita.

Altri giochi con le carte come il BlackJack o il 7 e mezzo risultano essere parecchio popolari, soprattutto in Italia, così come il Baccarat, importato da Macao nel XV secolo.

Sicuramente in futuro ci saranno altre novità ad attendere i vari giocatori, soprattutto per quanto riguarda l’introduzione degli eSports e di varie applicazioni che si legheranno sicuramente alla realtà virtuale.