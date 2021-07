Il pic-nic viene riscoperto e a San Daniele fa socializzare

“Aria di San Daniele Pic-Nic” è l’innovativa idea del Consorzio del Prosciutto di San Daniele per riprendere il contatto con i consumatori dopo questo periodo di emergenza sanitaria. Si tratta della promozione di questo prodotto simbolo del made in Italy in quattro città italiane, attraverso un sano e divertente pic-nic all’aria aperta, in locations suggestive.

La prima tappa del tour si è tenuta nella serata del 16 luglio al Castello di Collegno, poco fuori Torino, ed è stata un vero successo. Ognuno dei numerosi partecipanti, provenienti da tutto il Piemonte, ha ricevuto un cestino contenente una degustazione di Prosciutto di San Daniele tagliato a macchina e a coltello, ma anche prodotti tipici del territorio, bevande e un dolce. Ogni ospite ha avuto a disposizione anche un plaid riservato, il tutto nel rispetto del distanziamento interpersonale.

Giuseppe Villani (al centro) è stato appena riconfermato presidente del Consorzio.

Nella foto il nuovo Cda: Lorenzo Bagatto, Alberto Bellegotti, Nicola Martelli, Massimo Montanari, Alberto Morgante, Alessio Prolongo, Marco Pulici

A rendere ulteriormente speciale la serata è stata la presenza di Csaba dalla Zorza, nota scrittrice e presentatrice televisiva, che ha affermato: “Siamo una terra con tante eccellenze, a volte non sufficientemente valorizzate. Apprezzo da sempre il San Daniele DOP e sono lieta di aver preso parte al primo di questi pic-nic organizzati dal Consorzio. Si tratta di un prodotto simbolo del made in Italy, ulteriormente valorizzato dal ritorno alle attività in presenza”.

Il prossimo appuntamento di questo tour di degustazione e convivialità si terrà a Firenze il 22 luglio, nella splendida Villa Viviani ed in seguito alla pausa estiva proseguirà nelle città di Roma e Napoli nel mese di settembre.

Per prendere parte ai prossimi appuntamenti basterà una prenotazione online al sito http://esperienza.com/ariadisandanielepicnic/.

Elisa N.