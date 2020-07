Il Piemonte chiede Tav, Asti-Cuneo e Pedemontana “Il governo faccia presto”

TORINO. Nominare subito i commissari straordinari per completare tre grandi opere, la Tav, l’autostrada Asti-Cuneo e la Pedemontana piemontese. E’ la richiesta al governo della Regione Piemonte e delle forze economiche e produttive. “Non candidiamo nessuno, decida il governo i commissari in piena autonomia”, ha detto il governatore Alberto Cirio che ha suggerito per la Tav la nomina del prefetto di Torino, Claudio Palomba.

“Il futuro passa attraverso le infrastrutture e il Piemonte non può più aspettare. E’ una richiesta forte non solo della Regione, ma di tutto il mondo economico e produttivo. Il governo ha annunciato la disponibilità a nominare commissari e a fare delle regole, lo faccia al più presto”, ha detto Cirio. Potrebbe svolgersi lunedì il Consiglio dei ministri sul decreto semplificazioni. È quanto emerge in queste ore da diverse fonti governative. I tecnici sono al lavoro per preparare il testo finale del provvedimento, che contiene una cinquantina di articoli su appalti, digitalizzazione della pa, semplificazioni normative e modifiche a norme come l’abuso d’ufficio e il danno erariale.”Non esistono condoni, questo governo non ha intenzione di fare condoni, ne’ in campo edilizio ne’ in altri”, ha precisato il ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli.

Norbert Ciuccariello