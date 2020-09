Il premier libico Fayez Al Sarraj getta la spugna e si dimette

Il premier libico Fayez Al Sarraj si dimette, augurandosi che un nuovo esecutivo possa portare a termine la difficile transizione politica del paese, martoriato da anni da una guerra civile contro le milizie del generale Haftar che controllano Libia orientale.

L’annuncio, dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, è arrivato in serata, con un video-messaggio alla Tv pubblica.

“Dichiaro il mio desiderio sincero di cedere le mie responsabilità al prossimo esecutivo non più tardi della fine di ottobre“, ha affermato. Una data scelta, secondo gli osservatori, non a caso, visto che il mese prossimo a Ginevra sono previsti i negoziati per la formazione di un nuovo governo che rimpiazzi quello attuale riconosciuto dall’Onu.

L’obiettivo sarebbe quello di rappresentarvi le diverse anime del Paese (Tripolitania, Cireanica e Fezzan), raggiungendo un’intesa che preveda una nuova composizione del Consiglio presidenziale per poi indire le elezioni.