Il presidente Nicolas Maduro: “Settimana molto importante per il Venezuela”

CARACAS. Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha reso noto che questa settimana farà annunci che porteranno il Venezuela verso un processo di rincontro, partecipazione e dialogo profondo per la pace ed il benessere della gente. Lo scrive oggi il quotidiano Ultimas Noticias.

“Questa settimana – ha assicurato – sarà molto movimentata, per il dialogo, la riconciliazione e il rincontro per la pace e la democrazia e per garanzie per la vita politica del Paese”.

Dopo aver chiesto ai venezuelani di appoggiare gli sforzi per trovare una soluzione alla crisi politica che attraversa il Paese, Maduro ha reso noto di voler “appoggiare tutte le misure che possono portare a rincontrarci. Stiamo facendo passi da gigante verso questo processo di partecipazione e dialogo profondo”.

Il capo dello Stato ha quindi assicurato che assumerà la piena responsabilità di queste decisioni che adotterà “con l’unico fine di trovare nuove pagine per la storia politica del Paese, nonostante io sia stato vittima di tutto quello che si può fare ad un essere umano, ad un leader. Ma quello che faccio – ha sottolineato – è andare avanti senza odio e senza vendetta, cercando di far fare al Paese passi sicuri in avanti”.

Infine Maduro ha indicato di essere d’accordo con le iniziative che si stanno adottando nel Consiglio nazionale elettorale (Cne) “per ampliare le garanzie e costruire il clima di fiducia che ci porti non solo alle elezioni (legislative) del 6 dicembre, ma oltre, a pensare ai nuovi scenari nel futuro del Paese e delle sue necessità”.