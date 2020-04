Il sindaco di Prato perde la testa alla domanda: “Si può uscire in centro il sabato sera?”

A sentirlo parlare per la prima volta in video sembrerebbe di avere a che fare con uno dei personaggi dei film di Leonardo Pieraccioni, uno di quei toscanacci simpatici che con una semplice battuta sono in grado di strapparti un sorriso.

Mentre invece il protagonista del filmato che sta diventando virale sul web è il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, che nel corso di una diretta Facebook , in cui ha parlato della Fase 2 e sopratutto risponde ai quesiti dei cittadini, ha perso la letteralmente la testa.

La domanda che ha fatto esplodere il primo cittadino pratese è stata: “Si può andare in centro il sabato sera?“. Il sindaco in seguito ha chiesto alla donna, o probabilmente alla ragazza, cosa sarebbe andata a fare in centro visto che attualmente tutte le attività commerciali sono ancora chiuse e persistono le limitazioni imposte dall’ultimo decreto del Governo.

Ma la frase più divertente di Biffoni è stata: “Ragazzi non è il bomba libera tutti!”. A questo punto “Veronichina“, così l’ha chiamata il sindaco, se ne dovrà fare una ragione e aspettare tempi migliori per poter passeggiare in centro. E forse anche per fare altre domande.

Carlo Saccomando