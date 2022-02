Il successo planetario della cultura vichinga

Il mondo dei videogiochi e dell’intrattenimento è da sempre un rifugio importante per chi vuole evadere la realtà quotidiana con attività, ludiche virtuali, cinematografiche o letterarie, che permettano di prendere un respiro dalle normali attività. In questo preciso contesto storico, dove la componente virtuale ha preso il sopravvento, ci sono rappresentazioni di culture ataviche che si adattano perfettamente alle stesse.

Se prendiamo in considerazione la cultura vichinga, che è stata messa al centro dei riflettori soprattutto dopo l’uscita della serie Vikings, prodotta da History Channel, troviamo una serie di attività ludiche e d’intrattenimento dedicate a questo mondo così lontano, ma al contempo così affascinante. Negli ultimi anni sta vivendo una serie di studi e approfondimenti dettati proprio dall’importanza di questa società, soprattutto a livello culturale, andando dalle serie TV e ai film sul grande schermo, alle attività ludiche come il gioco d’azzardo.

Una cultura unica rappresentata nei giochi virtuali

Tra i tanti prodotti virtuali che si riferiscono a questa determinata cultura, che oltre dieci secoli fa era diffusa in tutta Europa a seguito scorribande di questi uomini provenienti dal Nord, ci sono sicuramente dei giochi come ‘Assassin’s Creed’, nella sua versione ‘Valhalla’, che si ispira proprio a quel mondo, e anche una serie di slot machine dedicate alle leggende vichinghe e delle quali si può usufruire su determinate piattaforme dedicate ai giochi da casino. Tra quelle più di successo sono sicuramente da includere ‘Vikings Empire Treasures’ e ‘Norse Legends’, le quali riproducono fedelmente, attraverso disegni e grafiche, tematiche culturali proprie di questa società del passato ma ancora così influente.

In generale, sia nel caso di un gioco di ruolo come Assassin’s Creed o sia nel caso di una slot machine, il riferimento alle avventure degli uomini del Nord Europa è un valore sicuro, in quanto la loro abilità nell’esplorazione marittima non faceva parte solo di una cultura espansionistica, ma era anche la riprova di una cultura avanzata dal punto di vista tecnologico e umano. Quella dei vichinghi è una cultura unica, molto vicina al misticismo, come si può vedere in tante rappresentazioni attuali della stessa.

Vichingo (Pixabay)

Un successo che parte dalle serie TV e dai grandi film

La bellicosità e il culto mistico della vita sono perfettamente rappresentate sia nei videogames sia nelle serie TV. Se Vikings ha tracciato il solco da percorrere, la serie ‘Norsemen’ ne ha seguito i passi fornendo una variante basata sull’ironia e sulla goliardia, ma sempre molto fedele agli aspetti predominanti della cultura vichinga.

Uno dei film che si ispirano a questa grande epopea, e che a partire dalla fine del mese di aprile sarà proiettato nelle sale dei cinema di tutta Italia, è ‘The Northman’, che sta già suscitando un notevole interesse nell’opinione pubblica per via dell’eccellente produzione che lo ha partorito, e per le aspettative riposte in un film distribuito da un’azienda nota in tutto il mondo come Universal Pictures. Questa pellicola, per la produzione della quale è stato incaricato il conclamato regista Robert Eggers, è l’ennesima prova di come la cultura dei vichinghi sia ormai radicata nei gusti dei consumatori moderni.