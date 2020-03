Il tenore Placido Domingo positivo al Coronavirus

“Sento che è un dovere morale annunciarvi che sono risultato positivo al test per Covid-19, il coronavirus“. Lo ha annunciato oggi sul profilo Facebook il cantante d’opera e direttore d’orchestra Placido Domingo. “Io e la mia famiglia resteremo in auto-isolamento per tutto il periodo necessario dal punto di vista medico – ha aggiunto il tenore – Attualmente siamo tutti in buona salute, ma ho avuto sintomi di febbre e tosse, quindi ho deciso di fare il test ed è risultato positivo“.

Si tratta di un periodo non troppo fortunato per Domingo, che lo scorso anno ha dovuto fare i conti con le accuse di molestie sessuali ricevute da parte di folto numero di donne, motivo per il quale ha dato le dimissioni da direttore generale all’Opera di Los Angeles, si è ritirato dalla Met Opera di New York, teatro nel quale avrebbe dovuto portare in scena ‘Macbet’ e ha annullato la propria performance ai Giochi olimpici di Tokyo 2020.

Placido Domingo, photograph by Ruben Martin (Facebook)

“Chiedo a tutti – prosegue il tenore e baritono spagnolo nel post – di essere estremamente attenti, di seguire le linee guida di base lavandosi frequentemente le mani, mantenendosi a una distanza di almeno sei piedi dagli altri, facendo tutto il possibile per impedire la diffusione del virus e soprattutto, se è possibile, restare a casa! Insieme possiamo combattere questo virus e fermare l’attuale crisi mondiale, in modo da tornare al più presto alla nostra normale vita quotidiana. Vi prego di seguire le indicazioni e le norme stabilite dai vostri governi, per restare al sicuro e proteggere non solo voi stessi, ma l’intera nostra comunità.”