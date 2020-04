Il video dei Carabinieri che rende omaggio a tutti gli italiani

Un giorno si racconterà una storia strana. Qualcosa che chi non ha vissuto riuscirà a stento a immaginare. Eravamo lì diremo. A combattere con coraggio un nemico invisibile. A ritrovare il sorriso di chi conosce il valore di un abbraccio #Carabinieri #Covid19 #aiutaciadifenderti pic.twitter.com/ZY2Ly3WLsc — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) April 7, 2020

“Un giorno si racconterà una storia strana. Qualcosa che chi non ha vissuto riuscirà a stento a immaginare, ma è successa e noi eravamo lì.” Comincia con queste parole il video postato in rete dall’Arma dei Carabinieri, e doppiato per l’occasione dal dall’inconfondibile voce di Roberto Benfenati.

“Un Paese che andando oltre la propria bellezza ha trovato la propria forza, tutti insieme facendo ognuno la propria parte abbiamo fatto la differenza. Perché è così, noi c’eravamo, anche se non ci si poteva vedere. Noi eravamo lì a combattere un nemico invisibile.“

Il filmato rappresenta un grande messaggio speranza nei confronti del futuro ed esalta non solo il lavoro delle forze dell’ordine, impegnate in prima fila per la tutela della salute pubblica e per il controllo del territorio, ma è un tributo nei confronti di tutti gli italiani.

“E quando dal mondo torneranno ad ammirarci troveranno quel sorriso di chi sa il valore di un abbraccio, di chi sa che stare uniti non avrà più lo stesso significato. Noi siamo italiani.” Il filmato si conclude con l’hasthag #andràtuttobene.

Carlo Saccomando