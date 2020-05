Il video dell’orso che fa la pole dance su TikTok è virale

Una ragazza del Dakota del Sud, tale Erinn Payne, è riuscita nell’insolita impresa di filmare un’orso intento a ballare la pole dance. O almeno è quello che appare ad un primo fugace sguardo. Il video, pubblicato su TikTok, ha raggiunto oltre 3 milioni di visualizzazioni, tali da renderlo virale a livello mondiale.

Ma il filmato in questione non è il primo di questo genere: tra maggio e giugno del 2013, all’interno di Kananaskis Country, in un parco provinciale dell’Alberta (Canada), una telecamera nascosta aveva ripreso alcuni orsi strusciarsi sullo stesso albero, in maniera molto simile a quello odierno. Le immagini avevano l’intento di svelare i comportamenti di questi mammiferi in relazione ai messaggi olfattivi lasciati al loro passaggio.

La stessa cosa è accaduta qualche anno dopo, nell’estate del 2014, in Dakota del Sud quando il 66enne Michael Ethridge con il suo telefono cellulare ha immortalato un grizzly adulto mentre strusciava contro un palo. Anche in questo caso il movimento ritmico dell’orso ha fatto sembrare che fosse si stesse esibendo in un ballo. A questo punto è proprio il caso di affermare che gli orsi vanno pazzi per la ‘pole dance‘.

Norbert Ciuccariello