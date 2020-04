In costante rialzo sul mercato il prezzo del petrolio

Quotazioni del petrolio in rialzo sul mercato after hour di New York.

I contratti sul greggio Wti con scadenza a giugno guadagnano il 4% a 17,16 dollari al barile. In rialzo anche il Brent che sale del 3,2% a 22,02 dollari al barile.