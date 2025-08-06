I prestiti personali sono finanziamenti concessi ai privati. Possono essere a titolo gratuito, ed è il classico caso del prestito concesso a un familiare o a un amico senza richiesta di interessi, oppure a titolo oneroso, la modalità più diffusa. Un esempio tipico è il prestito bancario, una soluzione disponibile sotto varie forme.

Se quindi hai dei progetti da realizzare e degli obiettivi da raggiungere e hai necessità di liquidità, richiedi un prestito in banca: avrai infatti la certezza di muoverti in un contesto che ti offre garanzie di affidabilità e trasparenza.

Vediamo quindi quali sono le principali caratteristiche di un prestito banca e i motivi per cui offre una certa sicurezza.

Prestito personale non finalizzato: la tipologia più diffusa

Il prestito personale non finalizzato è la tipologia di prestito bancario più diffusa. L’espressione “non finalizzato” indica che si può utilizzare il denaro ricevuto a propria discrezione, senza dover giustificare le proprie spese. Si può per esempio impiegare la somma per ristrutturare la propria abitazione, per rinnovare l’arredamento o alcuni elettrodomestici, per acquistare uno scooter o un’auto, per pagare un corso all’estero a un figlio o comunque per affrontare una qualsiasi spesa imprevista.

Le banche mettono a disposizione diverse opzioni: piccoli prestiti dalla durata relativamente breve, finanziamenti che arrivano fino a 75.000 euro (si veda a tal proposito il D. lgs. 141/2010 del 13 agosto), cessioni del quinto (destinati solo a dipendenti e pensionati), prestiti di consolidamento debiti ecc. A seconda delle esigenze, si può scegliere la formula più indicata.

Perché affidarsi a una banca?

Affidarsi a una banca per un prestito personale offre alcune garanzie che vale la pena di prendere in considerazione. Innanzitutto, come già accennato, ci si muove in un contesto che è costantemente supervisionato da enti come la BCE e la Banca d’Italia e dove la trasparenza contrattuale è un obbligo: si deve infatti essere informati in modo dettagliato su tutte le condizioni contrattuali e sui costi previsti dal finanziamento, ovvero interessi e altre spese correlate.

A tal proposito, la banca consegna il SECCI, un documento che specifica le caratteristiche e i costi del finanziamento, i propri diritti e doveri.

Vale anche la pena sottolineare che le banche, quando concedono un prestito, propongono anche soluzioni assicurative non obbligatorie per tutelare il richiedente e i suoi eredi da eventi imprevisti: premorienza, perdita del lavoro, invalidità temporanea o permanente. Queste coperture aggiuntive possono offrire un’ulteriore sicurezza.

Un aspetto da non sottovalutare: la consulenza personalizzata

Un aspetto da non sottovalutare quando si richiede un prestito personale, è la possibilità di ottenere una consulenza personalizzata. Questo è un servizio che ogni banca offre ai suoi clienti. Come spiegato, le soluzioni alle quali si può accedere sono diverse ed è importante poter contare sull’aiuto di consulenti specializzati che possono aiutare a prendere la migliore decisione.

La richiesta del prestito: in filiale oppure online

Si può richiedere un prestito bancario recandosi in una filiale oppure, più comodamente, tramite una procedura online, con uno smartphone o un PC.

Il primo passo è quello della simulazione del prestito, una procedura rapida e semplice che ti mostrerà l’impatto della rata mensile e tutti i dettagli del prestito. È possibile fare tutte le simulazioni che si vuole fin quando non si trova la soluzione più adeguata alla propria capacità di rimborso. La procedura online è rapida e comoda perché è possibile farla in qualsiasi momento, ma se si preferisce si può anche scegliere la modalità tradizionale.