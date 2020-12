In leggero ribasso l’apertura della Borsa di Tokyo malgrado l’ok di indici Usa

TOKYO. La Borsa di Tokyo avvia la seduta in leggero ribasso malgrado la chiusura in positivo degli indici azionari Usa, sui timori di un rialzo delle infezioni di coronavirus in Giappone e sul processo di rivalutazione dello yen.

In apertura il Nikkei mostra una variazione negativa dello 0,16% a quota 26.763,65 e una perdita di 43 punti. Sul mercato dei cambi la divisa nipponica tratta a un valore di 103,10 sul dollaro e a 126,50 sull’euro.