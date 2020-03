In Lombardia 6.657 pazienti usciti dagli ospedali

In Lombardia i ricoverati non in terapia intensiva sono 9.711, con 445 pazienti in più rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono oggi 1.194 persone ricoverate, su un totale di 1.500 posti in terapia intensiva. I dimessi aumentano: sono 6.657 i pazienti che hanno lasciato l’ospedale. Lo ha comunicato l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, nel suo bollettino quotidiano.

Gallera ha affermato che in Lombardia “c’è un trend di rallentamento, ma dobbiamo essere più determinati a resistere e a stare a casa, perché il traguardo non è lontano. Ognuno di noi deve continuare a rispettare le restrizioni“.

Il Duomo di Milano ai tempi del Coronavirus (Twitter)

Aumenta il contagio da coronavirus nelle province della Lombardia. A Brescia i casi sono ora 6.298, con una crescita di 393. Seconda per numero di contagi ieri Milano: 375, che portano il numero dei positivi a 5701. Si tratta di un aumento superiore a quello di Bergamo dove ieri si sono registrati 257 nuovi casi per un totale di 6.728 persone con Covid-19. A Milano città i contagiati sono 2.297 con un incremento di 121 che, considerata la paura di una “crescita esponenziale“, dimostra invece un freno.