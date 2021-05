“In & Out”, la nuova hit di Gigi D’Agostino & La Vision

Gli appassionati di cinema e non solo leggendo il titolo “In & Out” avranno pensato sicuramente alla pellicola del 1997, diretta da Frank Oz e interpretata tra gli altri da Kevin Kline, Matt Dillon, Tom Selleck e Joan Cusack, una tra le prime commedie di Hollywood a trattare il tema dell’omossessualità e del coming out in maniera sagace e allo stesso tempo divertente.

Non c’è nessuna attinenza tra il film e il brano che ha debuttato ieri su YouTube, realizzato da un duo di dj producer italiani tra i migliori sulla scena mondiale: stiamo parlando di Gigi D’Agostino e La Vision. Per chi non lo sapesse i due avevano già collaborato insieme lo scorso anno dando vita a “Hollywood“, singolo disco d’oro in Germania e disco di platino in Austria, Polonia e Italia, capace di raggiungere in 12 mesi oltre 81 milioni di visualizzazioni su YouTube.

In & Out – Gigi D’Agostino & La Vision (Facebook)

In un certo senso l’unico particolare che accomuna il film al brano è Gigi Dag, all’anagrafe Luigino Celestino di Agostino, che nel 1997 e più in generale dalla seconda metà degli anni Novanta diventa uno tra i principali protagonisti della scena musicale dance italiana.

Mentre La Vision, il cui vero nome è Marco Sissa classe 1985, è un’autentico hitmaker che in carriera ha lavorato tra gli altri con artisti del calibro di Rovazzi, Benji & Fede, Il Pagante, Roshelle, Mr. Rain, Marnik e Merk&Kremont. Nella maggior parte dei casi tutte le produzioni alle quali ha collaborato sono diventate delle hit internazionali.

Si tratta di due artisti dal grande talento la cui unione, come dimostrato con “Hollywood“, non può che dare vita ad un successo assicurato. Ad un primo ascolto “In & Out“, disponibile da oggi su tutti i digital store, sembra avere tutte le caratteristiche in regola per affermarsi come ennesimo successo internazionale. Voi cosa ne pensate?