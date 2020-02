In Piemonte si attende la validazione dei 43 casi di coronavirus

TORINO. Sono 43 i casi di positività al Coronavirus registrati in Piemonte. Di questi, uno solo è stato confermato dall’istituto superiore di sanità. Gli altri sono in attesa della validazione. I casi sono 35 ad Asti, 3 a Torino, 3 a Novara e 2 nel Vco. I ricoverati sono uno a Torino (all’ospedale Amedeo di Savoia), 3 al Cardinal Massaia di Asti e 3 al Maggiore della Carità di Novara. Nessuno è in terapia intensiva.

Nell’elenco sono compresi gli astigiani che facevano parte della comitiva in soggiorno ad Alassio. Le operazioni per il loro rientro in Piemonte sono terminate la notte scorsa. Il gruppo era composto da 36 persone. Di queste, 28 (compredi i 4 dimessi dall’ospedale San Martino di Genova perché asintomatici) sono risultati positivi al test sul coronavirus ma, non presentando particolari problemi clinici, sono stati posti in isolamento fiduciario domiciliare.