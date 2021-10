Incendio al Ponte di ferro: disagi per i residenti e rallentamento del traffico

Ponte dell’Industria, nonché ponte di Ferro è stato chiuso dopo l’incendio di domenica 3 ottobre. Non sarà più percorribile il tratto più conosciuto e più comodo per i cittadini. Quello che una volta superato il Ponte Marconi porta al lungotevere di Pietra Papa e al lungotevere Gassman per uscire esattamente in via del Porto Fluviale.

Sarà chiuso il tratto da via Antonio Pacinotti a via del Commercio. A seguito della chiusura sono state disposte deviazioni del traffico con le inevitabili code e traffico. I classici disagi alla viabilità in un tratto già molto provato dalla circolazione quotidiana. Per ovviare al peggio saranno comunque presenti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Dopo l’incendio del ponte percorsi alternativi e disagi per i residenti

L’amministrazione tramite i quotidiani locali suggerisce ai cittadini i percorsi più idonei a seconda della loro provenienza. I cittadini di Marconi quelli più vicini alla zona di piazzale della Radio e quindi al centro o per quelli provenienti da Portuense si consiglia di passare per Ponte Testaccio e da lì, dopo aver attraversato Testaccio, arrivare a Ostiense.

Al momento non si hanno certezze sulle cause del rogo. I vigili del fuoco lavorano per la messa in sicurezza ed evitare ulteriori crolli, dopo il distaccamento di una parte finita nel Tevere. E’ innegabile che centinaia di famiglie sono rimaste senza luce, acqua e gas, a causa del danneggiamento di condutture e cavi.

Qualora dovesse confermarsi l’ipotesi, secondo la quale il fuoco partito sarebbe partito dalle baracche, sarebbe un episodio simile a quello accaduto otto anni fa. Ma ancora sono ancora in corso le verifiche.