Roma: Incendio al Ponte dell’industria

Poco prima delle 23 un incendio ha avvolto il ponte dell'industria in zona Ostiense a Roma. Le fiamme sono state domate solo in tarda notte

Notte di fuoco, paura a Roma dove poco prima delle 23, un incendio è divampato Ponte dell’Industria nella zona Ostiense. Le fiamme hanno aggredito una delle passerelle metalliche per il passaggio di cavi e condotte del gas, in parte crollata. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che sono riuscite a spegnere le fiamme solo a tarda notte. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Accertamenti sulle cause del rogo del ponte di ferro

Sono al vaglio degli inquirenti le cause dell’incendio. Le fiamme potrebbero essere nate nelle baracche stanziali sotto al ponte, dove vivono diverse persone, e potrebbero aver avvolto le tubature del gas e dell’elettricità che corrono lungo il ponte.

Il fuoco ha danneggiato la struttura esterna del ponte con il crollo di una passerella di circa 7 metri , ma sono necessarie altre verifiche per capire se i danni del ponte sono anche di tipo strutturale. A causa dell’incendio si è verificato un blackout che ha creato disagi ai residenti delle aree vicine e si pensa che creerà problemi anche alla circolazione stradale, già fortemente provata, tra Ostiense e Marconi

Sopralluogo della sindaca Raggi

La sindaca Virginia Raggi è stata sul posto e ha così commentato: “Al momento quello che possiamo dire è che stringe il cuore vedere un pezzo di storia ridotto così . Già domattina è stato convocato il comitato comunale per vedere i servizi, gas e luce. E poi bisogna vedere la stabilità strutturale. Dopo cercheremo di lavorare sulla riapertura della viabilità. Per ora l’importante è che non risultano persone ferite. Ci sono accertamenti in corso“.

La Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino ha emesso un’ordinanza urgente per vietare la navigazione e allo stazionamento di un tratto del Tevere all’altezza del cosiddetto ‘Ponte di ferro’.