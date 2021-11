Incidente ferroviario a Pontetaro: muore anche l’altro 18enne coinvolto

Purtroppo non ce l’ha fatta il diciottenne di Noceto che aveva riportato gravi ferite a seguito dello scontro avvenuto nei pressi di Pontetaro tra un pulmino, rimasto incastrato sui binari della linea ferroviaria Piacenza-Bologna, e un treno regionale. Dopo l’incidente il ragazzo era stato ricovero nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Parma.

Il tragico destino di Nathan, giovane di origine ivoriana residente a Fontevivo, si è intrecciato indelebilmente a quello dell’altro diciassettenne morto sul colpo ieri pomeriggio. Nathan primo frequentava l’Istituto Solari di Fidenza e stava tornando a casa dopo la mattinata passata a scuola. Mentre l’altro studente frequentava l’Istituto Magnaghi di Salsomaggiore.

A bordo del mezzo erano presenti anche l’assistente, una donna di 40 anni, e il conducente del pulmino per il trasporto delle persone con disabilità – un 56enne dipendente della cooperativa Emc2 Onlus- che stava effettuando il servizio di trasporto scolastico per conto di Asp Fidenza. I due, ricoverati in ospedale dopo il violento impatto, nonostante abbiano riportato gravi ferite, non sarebbero in pericolo di vita.