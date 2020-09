Incontro fra Confindustria e i sindacati sul rinnovo dei contratti “Confronto utile”

ROMA. Un incontro di oltre tre ore quello tra sindacati e Confindustria, con al centro la partita più difficile: il rinnovo dei contratti. Ormai sono scaduti gli accordi che regolano i rapporti di lavoro di ben 10 milioni di lavoratori solo nel privato.

Un faccia a faccia atteso, il primo dopo il rinnovo dei vertici di Confindustria, con Carlo Bonomi presidente. Un colloquio definito “utile” da entrambe le parti. Tra i due fronti le scintille in questi mesi non sono mancate ma il numero uno degli industriali ha espresso “fiducia” per l’appuntamento con Cgil, Cisl e Uil già all’avvio del confronto.

Norbert Ciuccariello