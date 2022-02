Insetti commestibili, via libera dell’Ue al grillo domestico come alimento

Oggi l’Unione europea ha ufficialmente autorizzato l’immissione sul mercato alimentare del grillo domestico (Acheta domesticus) come ‘nuovo alimento’ che sarà disponibile essiccato, congelato e in polvere. È terzo insetto che la Commissione europea autorizza alla commercializzazione come per gli esseri umani dopo la tarma della farina (3 maggio 2021) e la locusta migratoria (24 novembre 2021)

“L’autorizzazione – si legge nella nota della Commissione – è stata approvata dagli Stati membri l’8 dicembre 2021, a seguito di una rigorosa valutazione dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare che ha concluso che il consumo di questo insetto è sicuro per gli usi presentati dalla società richiedente”. Inoltre viene specificato che i prodotti contenenti il nuovo alimento saranno etichettati in modo appropriato per segnalare eventuali potenziali reazioni allergiche.

Insetti, il cibo del futuro: altamente proteici e all’insegna della sostenibilità

Secondo la strategia Farm to Fork – il piano decennale messo a punto dalla Commissione europea per guidare la transizione verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente – gli insetti sono una fonte proteica alternativa che può supportare la transizione dell’Ue verso un sistema alimentare più sostenibile. Sono già milioni le persone che attualmente nel mondo consumano insetti ogni giorno. Inoltre, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha qualificato gli insetti come una fonte di cibo sana e altamente nutriente, ricca di grassi, proteine, vitamine, fibre e minerali.

Presto potrebbero essere autorizzati e commercializzati come ‘alimento’ altri insetti

L’esecutivo però ha specificato che la decisione finale se mangiare o meno gli insetti spetta al consumatore. Infatti questi invertebrati al momento rappresentano una nicchia molto piccola nel mercato alimentare europeo, che per motivi culturali non è avvezzo a questo tipo di cibo, consumato in altre parti del mondo. Ma la Commissione Ue, con l’ausilio dell’EFSA – Autorità europea per la sicurezza alimentare con sede a Parma – continuerà a valutare, attraverso un rigoroso iter scientifico, l’autorizzazione e l’immissione sul mercato alimentare di altre tipologie di insetti.