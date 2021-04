Io Apro: approvato il decreto riaperture del nuovo Governo, ecco le regole

Oggi é il grande giorno per tutti coloro che hanno aderito al nuovo Governo IOAPRO, oggi 26 aprile é la giornata delle riaperture anche al chiuso e senza coprifuoco. L’Italia che ha deciso di ‘ripartire’ é stata mappata dagli organizzatori che hanno fatto l’elenco di tutte le attività che oggi sarà possibile trovare aperte, dopo vi daremo le indicazioni di come consultarle voi stessi qualora foste interessati.

Nella giornata di ieri gli organizzatori di Io Apro, hanno fatto presente che il loro Governo ‘ombra’ dopo giornate di incontri ha redatto e finalmente approvato quello che sarà il loro decreto riaperture. Così si legge su Facebook: “Questa mattina è stato approvato il DECRETO RIAPERTURE dal Consiglio dei Ministri. Entrerà in vigore dalle 00:01 del 26 aprile”. Il decreto é dunque attivo, sotto vi elenchiamo quanto in esso indicato, le regole, insomma, per quanti oggi intendono riaprire. I dettagli a seguire:

Decreto riaperture, IOAPRO: indica le norme per la ripartenza di oggi

COMPORTAMENTI- sempre validi: Aprire per NON chiudere più, imparare a conoscere i propri diritti, per poterli esercitare, le forze dell’ordine sonno a fare il loro lavoro, DISOBBEDIENZA gentile

SPOSTAMENTI: Dal 26 aprile puoi spostarti liberamente da una regione all'altra perché l'art 16 e l'articolo 120 della costituzione te lo consentono. A rafforzare questo principio di libertà vi sono i diritti fondamentali dell'uomo.

RISTORAZIONE: Dal 26 aprile i ristoranti saranno aperti a pranzo e a cena, anche al chiuso

SPETTACOLI: Dal 26 aprile riaprono al pubblico cinema, teatri, sale concerto, live club, senza alcun tipo di limitazioni

MANIFESTAZIONI SPORTIVE : Dal 26 aprile sono aperte al pubblico le manifestazioni e gli eventi sportivi di tutte le tipologie. L'estate si avvicina e la prova costume sarà letale

PISCINE, PALESTRE E SPORT di SQUADRA : Dal 26 aprile é consentito lo svolgimento all'aperto ed al chiuso di qualsiasi attività sportiva, anche di contatto. Dal 26 aprile riaprono le piscine e le palestre, anche al chiuso.

FIERE E CONGRESSI: Dal 26 Aprile riaprono le fiere, i convegni ed i congressi

CENTRI TERMALI, PARCHI TEMATICI E di DIVERTIMENTO : Dal 26 aprile sono consentite le attività nei centri termali e possono riaprire i parchi tematici e di divertimento

PASS VACCINALE: Non vi é la necessità di portare con sé nessun pass vaccinale per muoversi sul territorio italiano, come sancisce la costituzione negli articoli 13,16 e 120.

WEDDING: Dal 26 aprile in poi il settore wedding può ripartire con l'organizzazione di eventi, catering e organizzazione programmata per tutte le stagioni a venire. Senza limitazioni ne restrizioni, preferibilmente in location aerate o parchi all'aperto, per una migliore riuscita. Le sposa potranno mettersi vestiti principeschi ma soprattutto la cerimonia e il bacio dovrà avvenire rigorosamente senza mascherina perché ormai conviventi finché morte non vi separi.

BUONSENSO: In ogni caso, si chiede ad ogni cittadino di usare sempre il buon senso e qualora si sentisse poco bene, lo invitiamo a rimanere a casa e comunque di fare attenzione per evitare eventuali contagi.

Questo il decreto riaperture stilato dal Governo IO APRO, per poter visionare invece la mappa dei locali aperti ecco come fare.

IOAPRO: Ecco quale Italia riparte dal 26 aprile anche al chiuso

Gli organizzatori hanno deciso di mappare tutte le attività che aderiranno da oggi alla riapertura, anche per poter fornire ai clienti interessati l’elenco di tutti gli esercenti che hanno aderito nelle varie regioni e non andare dunque a vuoto.

Ecco dove si può consultare la mappa in questione, le indicazioni cengono forniti dagli stessi organizzatori, che ne danno così l’annuncio su Facebook: “Ecco finalmente la mappa delle ATTIVITÀ APERTE. Sarà in continuo aggiornamento perchè i ragazzi sono a lavoro in tempo reale. Migliaia di mail ancora da schedare ma non temete, si comincia a riaprire in massa. Ecco il link delle attività. Dal 26 aprile tutta l’Italia RIAPRE” Voi siete tra quelli che ne faranno parte, oggi riaprirete o semplicemente andrete in uno di questi locali, palestre aperti? fatecelo sapere.

bit.ly/ioaproitaliaDal 26 aprile tutta l’Italia RIAPRE.