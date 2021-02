Io Festival, nuova iniziativa per aprire e tornare a lavorare: quando e dove?

Io Festival é la nuova iniziativa lanciata da quattro associazioni che all’unisono hanno deciso di continuare a lottare per un solo scopo: tornare a lavorare e riaprire. Ristoratori, comparto fiere, palestre, sono troppe le attività al collasso. Così dicono i rappresentati ed i presidenti delle associazioni non é possibile continuare a vivere, i DPCM hanno ‘ucciso’ il lavoro e le imprese. E’ tempo di ripartire.

Ecco che allora AFI (Associazione Fieristi Italiani), Movimento Imprese, Io apro (Confederazione imprese unite per l’Italia), e Coemm-Clemm, (insieme per un mondo migliore), hanno deciso di unire le proprie forze in IoFestival, L’intento dichiarato esplicitamente: recuperare la dignità, il proprio lavoro e la propria libertà. In dettaglio nel corso dell’articolo il luogo in cui si svolgerà l’evento, e la data dell’incontro.

Io Festival: luogo e data dell’evento

#IoFestival Un’iniziativa che parte dall’unione di quattro associazioni che dal 2 al 6 di marzo, a Sanremo, in Piazza Colombo, si ritroveranno in uno spazio autorizzato e circoscritto isseremo il palcoscenico del FESTIVAL DELL’APERTURA ITALIANA .

Qui si alterneranno, dalle 17h alle 21, gli esponenti delle quattro associazioni e le delegazione di tante altre con artisti, musicisti di spicco e personalità dello spettacolo. Un evento, ci spiega Momi, uno dei fondatori di IOAPRO, a 360 gradi che vuole abbracciare tutte le categorie con un messaggio di protesta pacifica attraverso anche l’arte, la musica.

Festival dell’apertura italiana: la protesta di artisti, imprenditori e lavoratori

Così Momi (IO apro) nel video di presentazione dell’evento: “Finalmente tutte le categorie danneggiate dai DPCM si ritroveranno insieme sotto l’hashtag ‘Io Festival’ che si svolgerà a Sanremo, un evento spettacolare dove artisti, imprenditori e lavoratori di tutta Italia verranno a dire la loro perché dopo 1 anno di pandemia non ce la fanno più“.

L’unione servirà, spiegano i fondatori dell’iniziativa: ‘ Per buttare giù l’impianto che é stato costruito e aprire subito per riprenderci tutto quello che é nostro: lavoro, dignità, libertà. (Movimento Imprese Italiane)” E ancora: “Ricordiamoci chi siamo un popolo forte che vuole essere libero, il momento di agire é ORA uniti” (Coemm Clemm), A cui segue un ‘Vogliamo tornare a lavorare é un nostro diritto’, ‘Vogliamo tornare a lavorare riaprite le fiere’. Conclude il responsabile marketing di Io Apro ‘Saremo lì, a Sanremo, a lottare, siamo uomini d’azione e non c’é più tempo per parlare, sono uniti sarà possibile vincere questa battaglia!.

Voi considerate giusta tale battaglia? Parteciperete all’evento dal 2 al 6 marzo a Sanremo?