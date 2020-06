Irene Pivetti indagata per riciclaggio, perquisita la sua casa a Milano

Irene Pivetti è indagata, insieme ad altre cinque persone, per riciclaggio nell’inchiesta avviata circa un anno fa dal pm di Milano Giovanni Tarzia che vuole far luce sulle operazioni di import-export con la Cina da parte di società riconducibili all’ex presidente della Camera.

Questa mattina gli uomini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanzia di Milano hanno perquisito prima l’abitazione dell’ex presidente della Camera, situata in zona Porta Venezia, successivamente la sede della società della Pivetti e di un’altra società non riconducibile all’ex presidente della Camera ma su cui gli inquirenti indagano per ricostruire il meccanismo che sarebbe al centro dell’ipotesi di riciclaggio.

Irene Pivetti

Le perquisizioni non sono però legate al caso dell’importazione di mascherine che vede indagata l’ex esponente della Lega, vicenda per la quale la Pivetti è salita, suoi malgrado, agli onori delle cronache nel recente passato

Carlo Saccomando