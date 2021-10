Joe Biden, primo giorno a Roma

Joe Biden è tra i primi arrivati per il G20 di domani e domenica a Roma. L’Air Force One con a bordo il presidente americano e la First Lady Jill Biden è atterrato nella serata di giovedì 28 ottobre all’aeroporto di Fiumicino, che ha approntato pesanti misure di sicurezza. Il primo appuntamento in presenza dall’inizio della pandemia prima di dirigersi a Glasgow per il vertice sul clima COP26.

Il presidente è accompagnato dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan. Biden, prima della partenza ha presentato il suo piano da 1.750 miliardi di dollari per il welfare e i cambiamenti climatici.

Joe Biden e la moglie in udienza da Papa Francesco

I coniugi Biden saranno in udienza da Papa Francesco oggi alle 12. Parleranno di collaborazione nel quadro degli “sforzi fondati sul rispetto della dignità umana, compresa la fine della pandemia di Covid-19, la lotta alla crisi climatica e la cura dei poveri”.

Il presidente Usa avrà poi intorno alle 12.55 incontrerà il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano. A seguire per le 13.55, l’incontro al Quirinale con Mattarella e alle 15.15 il bilaterale a Palazzo Chigi con Draghi. Poi ancora, circa un’ora dopo, il faccia a faccia con Macron all’ambasciata francese.

Il presidente cinese sarà collegato da remoto

Xi Jinping parteciperà invece da remoto al G20 . Il presidente cinese sarà presente in collegamento video. La Cina ha confermato l’obiettivo 2060 per la neutralità carbonica. La Cina sta affrontando una nuova ondata di contagi da Covid-19. I leader cinesi non escono dal paese dal 18 gennaio del 2020.