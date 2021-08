Joe Biden ha difeso “fortemente” la decisione di ritirare le truppe

“Dopo 20 anni, ho appreso con riluttanza che non c’era mai un buon momento per ritirare le forze statunitensi”, ha detto il presidente degli Stati Uniti in un discorso alla nazione, pronunciato lunedì 16 agosto alla Casa Bianca e atteso con impazienza a causa del silenzio presidenziale durante il fine settimana storico.

Bersaglio di aspre critiche dopo la caduta di Kabul, il presidente Joe Biden “ha difeso con forza” la sua decisione di ritirare le truppe americane dall’Afghanistan assicurando che la missione di Washington non era mai stata quella di costruire una nazione democratica nell’instabile Paese caduto nelle mani dei talebani.

Biden ha minacciato i talebani di ritorsioni

“La verità è che è successo tutto più velocemente di quanto ci aspettassimo“, ha ammesso aggiungendo che “ la missione non è mai stata intesa per costruire una nazione. Non è mai stato concepito per creare una democrazia unificata centralizzata“, ha affermato il presidente democratico, aggiungendo che l’unico obiettivo “rimane oggi ed è sempre stato quello di prevenire un attacco terroristico sul suolo americano”.



Di fronte al caos imperante, lunedì l’inquilino della Casa Bianca ha anche minacciato i talebani di ritorsioni se questi dovessero interrompere le operazioni di evacuazione in corso all’aeroporto di Kabul. In caso di attacco, la risposta sarà “rapida e potente”, ha affermato Joe Biden, promettendo di difendere i cittadini americani con “un uso devastante della forza se necessario”.

Il Presidente ha promesso che gli Stati Uniti continueranno a impegnarsi con le “donne e ragazze” afghane, definendo le scene in Afghanistan “strazianti”.