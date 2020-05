Kim Jong-un in un gesto “scaramantico” a Roma

ROMA. “Una risata vi seppellirà” recitava un vecchio slogan. E anche questa volta l’ironia la fa da padrona. Il leader della Corea del nord Kim Jong-un torna protagonista sui muri di Roma, con un gesto scaramantico, vicino alla sede di una nota agenzia di pompe funebri della capitale. E’ l’ultima opera della street artist Laika.

Dopo settimane in cui si vociferava che potesse essere morto, il presidente è riapparso in pubblico e ha attirato di nuovo l’attenzione dell’artista. Kim Jong-un, che era già apparso nella serie “No eyez on me”, ora è spuntato su un muro del rione Monti, in centro.

Norbert Ciuccariello