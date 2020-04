La Francia ritiene ‘molto complicato’ far indossare le mascherine ai bambini

Il ministro della Salute francese, Olivier Véran, ha affermato oggi che è “molto complicato” far indossare mascherine a dei bambini e che non esistono “raccomandazioni scientifiche” in questo senso.

Rispondendo ai microfoni di France Inter sulla riapertura delle scuole, Véran ha detto di ritenere “molto complicato chiedere a un bambino di 10 o 11 anni, alle elementari, di portare una mascherina tutto il giorno, all’interno, all’esterno, di giocare nel cortile di ricreazione quando ci sono più di 30 gradi“.

“Penso – ha aggiunto Véran – che dobbiamo insistere nei comportamenti anticontagio, lavarsi le mani, tossire nel gomito…non c’è nessuna raccomandazione scientifica che dica di far indossare mascherine ai bambini“. Il ministro ha precisato però che “resta prudente” perché “da diverse settimane gli scienziati cambiano opinione, quindi anche noi adattiamo la nostra politica“.

Norbert Ciuccariello