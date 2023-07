La guida perfetta per vivere l’essenza della Calabria

Sei pronto a scoprire la Calabria? Ti sorprenderà! In questa terra antica e bellissima godrai di una bellezza naturale che non dimenticherai, sarai immerso in una cultura millenaria e gusterai piatti deliziosi. Non ti basta? Allora goditi anche l’ospitalità degli abitanti e vivi insieme a loro l’amore per lo sport. Preparati, sarà un’avventura indimenticabile!

Si parte!

Iniziamo il nostro viaggio lungo la Costa degli Dei, una striscia costiera che si estende per circa 55 chilometri, offrendo una serie di spiagge paradisiache, baie nascoste e acque cristalline. Ti suggerisco di iniziare la tua esplorazione da Tropea, un affascinante borgo antico affacciato su un promontorio con una vista spettacolare sul mare. Perderai lo sguardo tra le stradine pittoresche e ti lascerai incantare dalla maestosa Cattedrale di Santa Maria dell’Isola, situata su uno scoglio isolato.

Prosegui verso Pizzo Calabro, famoso per il suo castello aragonese e per il delizioso gelato al tartufo che non potrai assolutamente perdere. Infine, concediti un momento di relax a Capo Vaticano, dove potrai ammirare spiagge sabbiose e scogliere a picco sul mare, con panorami che ti toglieranno il fiato.

Storia e cultura

Ma la Calabria non è solo mare. Cosenza, la città più antica della regione, ti accoglierà con il suo centro storico ricco di storia e cultura. Sarai affascinato dalla magnifica facciata neogotica della Cattedrale di Santa Maria Assunta, un autentico capolavoro architettonico che ti lascerà senza parole.

Passeggiando per le stradine, potrai ammirare il Teatro Rendano, una suggestiva struttura che ospita spettacoli teatrali e musicali di alto livello. Non perdere l’occasione di visitare il MAB (Museo all’Aperto Bilotti), un vero e proprio museo diffuso all’interno del centro storico, dove opere d’arte moderne e contemporanee sono disseminate tra le vie della città, regalandoti emozioni artistiche uniche.

E che dire di Sibari? Lo sapevi che la parola sibarita che, per inciso, non si usa solo in italiano ma anche in altre lingue latine, viene proprio da questa città? Sibarita si riferisce a una persona estremamente raffinata e amante del buon vivere, ebbene fu proprio quest’antica città calabrese a ridefinire il concetto di eleganza e opulenza.

Sibari, infatti, era famosa per la sua abbondanza di risorse naturali, tra cui terre fertili, miniere di argento e un porto ben posizionato per il commercio. Gli abitanti, noti come "sibariti", erano considerati gli epicurei dell'antichità. Si diceva che cercassero il massimo piacere e il benessere in ogni aspetto della vita e, in questo, non sono molti cambiati.

Oggi, il sito archeologico di Sybaris, si trova vicino all’odierna città. Gli scavi archeologici hanno portato alla luce le suggestive testimonianze di questo luogo incantato.

Fichi d’India di Calabria

A tavola

Dopo tanta cultura, potresti fermarti a gustare qualcosa di speciale. Ti consiglio di farlo immergendoti nei sapori autentici e genuini della regione, iniziando con la famosa ‘Nduja, una salsiccia spalmabile piccante che ti farà scoprire un’esplosione di sapori unici.

Non dimenticare di assaggiare anche il peperoncino calabrese, protagonista indiscusso della cucina locale. Lasciati tentare dalla prelibata Cipolla Rossa di Tropea, una varietà di cipolla dolce e unica al mondo, che renderà ogni piatto ancora più delizioso e sorprendente.

Cosa aspetti?

I calabresi ti piaceranno, sono capaci di grandi passioni e una delle più diffuse è quella per il calcio. Puoi chiudere in bellezza immergendoti nell’atmosfera delle partite casalinghe della Reggina, allo stadio “Granillo” di Reggio Calabria.

Solo così potrai dire di aver visto almeno un po’ della vera essenza di questa regione, fatta di luoghi incantevoli lungo la costa, di una tradizione culinaria autentica e di una cultura millenaria. La Calabria è pronta a svelarti i suoi tesori e a regalarti un’esperienza indimenticabile, fatta di colori, sapori e passioni che rimarranno impressi nel tuo cuore per sempre. Non aspettare, la Calabria ti chiama!