La Knesset resta a destra con 58 seggi su 120 e incorona Netanyahu “Grande Likud”

TEL AVIV. I conti sono fatti la Knesset ha una guida, una linea politica ed una rappresentanza nazionale ad espressione del voto del popolo d’Israele. Il Likud di Benyamin Netanyahu scende a 35 seggi e la coalizione di destra passa da 59 a 58 seggi su 120 alla Knesset. Questi i nuovi dati riferiti del Comitato centrale elettorale. La coalizione di centrosinistra avrebbe invece 55 seggi, con un distacco di 3 punti. Il seggio tolto al Likud passa invece alla Lista Araba Unita che raggiunge così quota 16 seggi.

“La più grande vittoria della mia vita”. Cosi il premier Benyamin Netanyahu ha definito nel discorso al partito l’esito del voto per le elezioni legislative di ieri. “Gli israeliani ci hanno dato fiducia – ha aggiunto – perchè sanno che gli abbiamo portato la migliore decade nella storia di Israele”. “E’ stata una grande vittoria per la destra, ma prima di tutto e soprattutto – ha concluso – una vittoria per noi uomini del Likud”.