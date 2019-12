La Lazio nel recupero ribalta il risultato a Cagliari: 1-2

Lazio all’ultimo respiro a Cagliari. Si tratta dell’ottava vittoria consecutiva per la squadra di Simone Inzaghi che ribalta il risultato nei minuti di recupero. I biancocelesti accorciano la classifica volano a tre lunghezze dalla vetta condivisa da Inter e Juventus.

Rossoblu in vantaggio dopo appena 8 minuti grazie al gol di Simeone. La squadra di Simone Inzaghi mette a segno due gol nei minuti di recupero: prima il pareggio di Luis Alberto al 93′, mentre all’ultimo minuto (il 98′ per l’esattezza) è Caicedo a far esplodere la festa in casa Lazio battendo di testa il portiere isolano.